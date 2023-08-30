Yeni araç alacaklara sevindirici haber: Etkisi görülüyor..

Türkiye'de Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ikinci el otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24,7 oranında artarak 4 milyon 486 bin 122 adedi buldu. Bu büyük artışta Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği düzenlemelerin büyük bir payı olduğunu sektör temsilcileri vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Düzenlemeleri Etkili Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, noter aracılığıyla gerçekleşen ikinci el araç devir işlemleri, Ocak-Temmuz döneminde dikkate değer bir artış gösterdi. Özellikle 2023 Temmuz ayında, ikinci el otomobil satışlarında %32,1'lik bir artış yaşandı ve 567 bin 274 adetlik satış gerçekleşti. Diğer araç satışları da %53,4 oranında artarak 334 bin 451 adete ulaştı. Böylece toplam araç satışları %39,3 oranında bir artışla 901 bin 725 adet olarak kaydedildi.

Yılın İlk 7 Ayında İkinci El Otomobil Satışları Arttı

2023 yılının ilk 7 ayında ikinci el otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,7 oranında artarak 4 milyon 486 bin 122 adede yükseldi. Toplam araç satışları ise %24'lük bir artışla 6 milyon 616 bin 447 adet olarak kaydedildi. Bu artışın arkasında yine Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri ve sektöre olan olumlu etkileri bulunuyor.

Sektör Temsilcileri Görüşlerini Paylaşıyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil satışlarındaki artışı değerlendirdi. Erkoç'a göre, yılın ilk 7 ayındaki ikinci el satışları, sıfır araç satışlarındaki artışların gerisinde kalsa da oldukça olumlu bir ivme gösterdi. En yüksek satış rakamlarının Mayıs ayında görüldüğüne dikkat çeken Erkoç, bu ayda 741 bin 828 adet ikinci el otomobil satışı gerçekleştiğini belirtti. Toplam satışlarda ise aynı ayda 1 milyon 104 bin 572 adetle en yüksek seviyeye ulaşıldı.

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Farklı Kategorilerdeki Artışlar

Aylık bazda ikinci el satışlarında en büyük artış %39,8'lik oranla motosiklet kategorisinde yaşandı. Aydın Erkoç, ayrıca kamyonet satışlarının %22,3, minibüs satışlarının %7,9, kamyon satışlarının %1,5 ve otobüs satışlarının ise %0,1 arttığına dikkat çekti. Aynı zamanda 7 aylık döneme göre traktör satışlarında %4,5 oranında bir artış görüldü.

Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği kısıtlamalar ve denetimler, ikinci el otomobil piyasasında olumlu etkiler yaratmış gibi görünüyor. Hem yılın ilk 7 ayında yaşanan büyük artışlar hem de farklı araç kategorilerindeki artışlar, sektörün canlılığını gösteriyor. İkinci el otomobil alıcıları için fiyatların düşüşü ise büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, otomobil almak isteyenler için cazip bir dönem sunuyor.