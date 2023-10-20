Yeni asgari ücret için rakamlar basına sızdı! İşte masadaki 3 formül!

TÜRK-İş'ten asgari ücret 2024 asgari ücretleri için mesai başladı. Bu kapsamda yeni zam rakamları için 3 formül masada.

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Yeni asgari ücret için rakamlar basına sızdı! İşte masadaki 3 formül!

Asgari ücret zammıyla ilgili belirsizlikler devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanarak işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında asgari ücreti belirleme sürecini başlatıyor.

Bu yılki toplantı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşçi tarafını temsil eden komisyon üyelerinin 2 kadın ve 2 erkekten oluşan bir komisyon kurma planı ortaya çıktı.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni oluşumla ilgili şunları söyledi: "Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar."

Asgari ücret, her yılın başında belirlenirken aynı zamanda Temmuz döneminde de bir ara zam alıyor.

Bu yılki asgari ücret zamıyla ilgili belirsizlikler sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek" talimatını verdi. Ayrıca, yeni dönemde enflasyon beklentilerine göre ücret düzenlemeleri yapılacağı sinyali de verildi.

2024 yılının başında uygulanacak asgari ücret ve emekli zamlarıyla ilgili geri sayım devam ederken, bu zam düzenlemeleri için enflasyon rakamları ve diğer faktörlerin göz önünde bulundurulması bekleniyor.

Son dönemde asgari ücrette önemli artışlar yaşanmış ve 2023 yılında kümülatif artış, enflasyonun üzerinde yüzde 107'yi aşmıştı. Yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı, yaklaşık yüzde 40, 45 veya 50 gibi farklı formüller üzerinde şekillenebilir. Ancak son karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sonucunda alınacak.

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