Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı ne kadar oldu 2022? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek maaş

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin yüzde 50,44 oranında artırıldığını en düşük maaşın ise 4 bin 253 TL 40 kuruş olduğunu duyurdu. Ayrıca asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Söz konusu gelişmelerin ardından işsizlik maaşının da tutarı değişti. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında "Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı ne kadar oldu 2022? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu?" soruların yanıt arıyor. İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı tutarı haberimizde...

YENİ ASGARİ ÜCRETE GÖRE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni asgari ücret 2022 yılında Ocak ayından itibaren 4 bin 253 TL 40 olarak uygulanacak. Asgari ücret arttığı için işsizlik maaşı da bu artıştan payını alacak. Buna göre çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak ödeniyor.

Bu kapsamda yeni asgari ücret artışına paralel olarak en düşük işsizlik maaşı 2022 yılında 2 bin 137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2 bin 541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 272 lira oldu.

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU? İŞTE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MAAŞ

2022 yılında uygulanacak olan işsizlik maaşının tutarı şöyle oldu:

En düşük işsizlik maaşı : 2 bin 137 lira

Orta kademe işsizlik maaşı: 2 bin 541 lira

En yüksek işsizlik maaşı: 4 bin 272 lira

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR, YARARLANABİLİYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA SAĞLANANLAR

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Ödeneğinin Süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.