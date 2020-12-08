36 yaşındaki şarkıcı Buray yeni bir aşka yelken açtı. Bir dönem sosyal medyada fenomeni Yasemin Arı ile beraber olan ünlü şarkıcının şimdilerde Damla Uğurtürk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İkilinin aşkını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

Aynı mekanda paylaşımlarda bulunan ikiliden henüz konuyla ilgili açıklama gelmezken, güzel spikerin sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda arka fonda Buray'ın şarkısının çalıyor olması iddiaları güçlendirdi.

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen güzel sunucu Damla Ugurturk, Ankara doğumludur. Çankaya Lisesi’ni tamamlamış ardından Ankara Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Maalesef çok merak edilen burcu, boyu ve kilosu ile ilgili bilgilerine henüz ulaşılamamıştır.

Lise döneminde iken kariyer hedefinde iyi bir haberci ve televizyoncu olmak yer almış, ilerleyen yıllarda ise bu hayalini gerçekleştirmiş ve Kanal D ve Star Tv bünyesinde staj döneminde çalışmaya başlamıştır.

Ankara’da Kanal B ve TGRT Haber kanallarında sadece kamera karşısında olmak istememiş, editörlük, kurgu ve montaj’a kadar tüm alanlarda gelişimini sürdürmüştür. Daha sonra NTV’de çalışmalarını sürdürmüş ve profesyonel olarak ise ilk olarak FOX TV’de muhabir olarak iş hayatına atılmıştır.

Ardından TRT’de ilk olarak TRT Haber bünyesinde muhabir ve sunuculuk yapmış, ardından TRT Spor’da program ve haber sunmuştur. Ortalama 5 sene kadar TRT ‘de çalışan Damla Uğurtürk 2018 yılı sonlarında ise CNN Türk spor servisi’ne dahil olmuştur. Spor ve haber dünyasının yanı sıra uzun seneler LÖSEV gönüllüsü olarak vakfın tanıtılmasında büyük emek sarfetmiştir, diğer bir yandan hayvansever kimliği ile tanınmaktadır. Mars isminde bir de kedisi vardır.

2019 yılının mart ayında gerçekleşen 65. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nin sunuculuğunu ünlü isim Beyazıt Öztürk ile birlikte sunmuştur.