Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!

Esenyurt'ta yeni doğum yapan bir kadın, bebeğini poşete koyarak camdan sokağa attı. Yoldan geçerken durumu fark eden bir kişi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!

Dehşet verici olay bugün Esenyurt'a bağlı Selahaddin Eyübbi Mahallesi'nde yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Evde doğum yapan bir kadın, bebeğini market poşetine koyarak evinin camından sokağa attı. O sırada sokaktan çocuğunu okula götürmek için geçen adam poşetten şüphelenerek ağzını açtı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Adam poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaştığında şoke oldu. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattırken, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürdü.

KADININ POLİSLERE SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Polisler her yerde anneyi ararken komşuları yeni doğum yapan kadın olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri kadının evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak "Sizene benim çocuğum değil mi" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi. İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu"

Bebeği poşet içinde sokakta gören İnan Ulutekin, "İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu. Ambulansa koyduk gönderdik. Camdan çıkarmışlar atmışlar. Kendi çocuklarımı gözümün önüne getirdim. Gerçekten çok acıdım" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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