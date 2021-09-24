Yeni Dünya ne demek, TDK'ya göre Yeni Dünya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yeni Dünya ne demek? Yeni Dünya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yeni Dünya kelimesi. Peki Yeni Dünya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yeni Dünya nedir, Yeni Dünya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Yeni Dünya kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Yeni Dünya kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

YENİ DÜNYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yeni Dünya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yeni Dünya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amerika ana karası



YENİ DÜNYA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Yeni Dünya aslanı

