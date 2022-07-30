Yeni fındık fiyatları 30 Temmuz 2022 | Güncel Düzce, Giresun, Ordu, Samsun fındık fiyatları

Yeni fındık fiyatları 30 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretiyle beraber belirlenmiş olacak. Türkiye'de yemek veya çay soflarında eksik edilmeyen fındık, tüketicinin eline geçmeden önce birçok işlemden geçiyor. Toplamasının ayrı, işleminin ayrı zahmeti ayrı fındığın, yemesi çok keyifli. Vatandaşlar son günler arama motorlarında güncel fındık fiyatlarına göz atıyor. Fındık üreticileri ve tüketicileri için büyük önem taşıyan güncel Düzce, Giresun, Samsun, Ordu fındık fiyatları haberimizde...

YENİ FINDIK FİYATLARI 30 TEMMUZ 2022

Ordu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi. Fındık kilogram fiyatı vatandaşın gündeminde yer alırken, açıklanır açıklanmaz haberimizde de yerini alacaktır.

Geçtiğimiz yıl konuyla ilgili Başkan Erdoğan şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

''Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor"

GÜNCEL DÜZCE, GİRESUN, ORDU, SAMSUN FINDIK FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi: Acaba fındık fiyatları ne olacak? Açıklayacağız tabii. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.'' İfadelerini kullanmış, vatandaş ise gözünü Ordu ziyaretine dikmişti.

Ordu'da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatının 54 TL olacağını söyledi...

2021 FINDIK FİYATLARI

Akçakoca – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL

Düzce – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL

Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL

Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Sakarya – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

Samsun – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Trabzon – En düşük: 25.25 TL / En yüksek: 26.50 TL

Terme – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Ünye – En düşük: 25.75 TL / En yüksek: 27.00 TL

Zonguldak – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

TMO – En düşük: 25.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

FINDIĞIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Yağ (oleik asit çoğunlukta olmak üzere), protein, karbonhidrat, vitaminler (vitamin E), mineraller, diyabetik lifler, fitosterol (beta- sitosterol) ve anitoksidant fenoliklerin özel bileşimleri nedeniyle insan beslenmesi ve sağlığı açısından fındık, kuruyemiş çeşitleri arasında önemli bir konuma sahip bulunmaktadır.

Fındığın besleyici ve duyumsal özellikleri, onu gıda ürünleri için benzersiz ve ideal bir malzeme haline getirmektedir. % 60,5 oranında yağ içerdikleri için fındıklar iyi birer enerji kaynaklarıdır.

Birçok araştırmacı, fındık tüketiminin insan beslenmesi üzerine olumlu etkileri olduğunu söylemiştir. Bu etkiler, tekli ve çoklu doymamış yağ asidi (% 82,8 oleik ve % 8,9 linoleik) bakımından zengin olan fındık lipitlerinin yağlı asit profiliyle ilgili olabilir.

Araştırmalar göstermiştir ki doymuş yağ oranının düşük ve tekli doymamış yağ oranının (MUFA) yüksek olduğu beslenme çeşitleri kan lipiti düzeyinin kontrolünde etkili olmaktadır; benzer bir sonuç, koroner kalp rahatsızlığı (CHD) riskinde de olumlu bir etken olabilir. Ayrıca (fındık yağında yüksek oranda bulunan) tekli doymamış yağ oranıyla zenginleştirilmiş beslenme çeşitleri CHD vakalarının azlığı, tansiyon düşüklüğü, toplam kolesterol dengesinde düşüklük, lipoprotein yoğunluğunun (LDL) azaltımı veya tersinin çoğaltımı ve kan trigliserin değerinin düşmesi gibi insanlarda benzer, olumlu etkiler oluşturur.

E vitamini açısından bitkisel yağlardan sonra fındık en iyi ikinci kaynaktır. E vitamini çözülebilir bir lipit fenolik antioksidandır. Fenoliklerin antioksidan aktiviteleri, hidrojen atomlarını bağımsız köklere dönüştürme özelliğinden kaynaklanır. Bu bileşimler bağımsız kökler oluşturabileceği için, diyabetik hastalarda, kanser ve atherosclerosis önlemede potansiyelleri olduğuna inanılmaktadır. E vitamininin antioksidan görevi ve koroner kalp rahatsızlığı ve kanserle olan ilişkisinden dolayı, fındık ve fındık ürünlerini de içeren doğal gıda maddelerine tüketici ve sanayi tarafından olan ilgi artmaktadır.

Her gün sadece 25-30 gr fındık yemek, günlük E vitamini ihtiyacının 100%' ünü karşılamaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki fındıkta bol miktarda bulunan beta- sitosterol maddesi kolesterolü düşürmek ve kanser (kolon, prostat, göğüs) gibi pek çok hastalığı önlemekte önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu husus tümör büyümesini engelleme ve apoptosis uyarımı içinde geçerlidir. Ayrıca, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum başta olmak üzere fındıklar iyi birer mineral kaynağıdır. Tansiyonun dengelenmesinin yanı sıra, sodyum bakımından düşük fakat mineraller bakımından oldukça cömert olan fındığın kemik gelişimi ve sağlığı açısından da önemi büyüktür. Bu minerallerin sağlık açısından olumlu etkileri iyi bilinmektedir.

Fındık ayrıca tüm gerekli amino asitleri ve en gerekli mineralleri de içermektedir. Fındık cystine ve methionine bakımından düşük olan baklagil kökenli gıdalarla birlikte protein kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, doğal antioksidanlar bakımından fındık iyi bir kaynaktır. Bu, fındığın ve fındık mamullerinin nutraceutical potansiyelini işaret etmektedir. Sonuç olarak, fındık, günlük dengeli beslenmede hayati bir besin ve katkı maddesidir ve kalp sağlığı açısından da en faydalı nutraceutical maddedir. Günde bir avuç fındık yemek, sizi yukarıda bahsi geçen birçok hastalıktan koruyabilir.

kaynak: FTG