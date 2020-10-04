Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeni Hayat izleyicilerden beklenen ilgiyi görmedi. Ekranlara gelen 5. bölümü ile reytinglerde istediği başarıyı sağlayamayan dizinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni Hayat bitiyor mu?

YENİ HAYAT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yapımcılığını OJO Pictures'ın üstlendiği ve yeni sezonda başarılı bir çıkış yakalanması beklenen Yeni Hayat dizisi de izleyiciden beklediği performansı alamadı.

Senaryo bakımından zayıf bulunan ve izleyicide merak uyandırmayan dizigeçtiğimiz günlerde 8. bölümde final kararı almıştı.

Ancak son gelen bilgilere göre kanal diziye bir şans daha verdi ve önümüzdeki hafta ekrana gelecek 6. bölümün reytinglerine göre hareket etme kararı aldı.

YENİ HAYAT FİLMİ KONUSU

Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem’in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem’in, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.

Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem'in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin’in sınavı aşkken, Nevin ile Timur’un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.

Yapım: OJO Pictures

Yapımcı: Kerem Çatay - Ömer Özgüner

Yönetmenler: Başak Soysal – Cem Özüduru

Senaryo:

Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Ruhan Arca, Ozan Ağaç

Oyuncular: Serkan Çayoğlu (Adem Şahin), Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan), Tayanç Ayaydın (Timur Karatan), Nilperi Şahinkaya (Nevin Şahin), İpek Filiz Yazıcı (Gökçe Karatan), Nisa Sofya Aksongur (Ece Şahin), Devrim Nas (Özgür Haseki), Aziz Caner İnan (Bekir Tosun), Nebil Sayın (Kunduzi), Ayşe Tunaboylu (Nesibe Toprak), Begüm Akkaya (Fatma Karagöz), Furkan Kalabalık (Fatih Yılmaz), Rami Narin (Furkan Yıldız), Alican Albayrak (Ayhan Kor), Övül Özbay (Berna Soydan Haseki), Seher Terzi (Melahat)