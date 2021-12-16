Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Yunus Elitaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Yunus Elitaş'ın biyografisi...

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Atama Kararlarına" göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine ise Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bunun ardından ataması yeni gerçekleşen Yunus Elitaş hakkında "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Yunus Elitaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte, Yunus Elitaş'ın biyografisi...

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI YARDIMCISI YUNUS ELİTAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, YUNUS ELİTAŞ'IN BİYOGRAFİSİ...

Yunus Elitaş, 1982 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve orta okul eğitim öğretimini Ankara'da tamamlayan Elitaş, lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden tamamladı. Geçici bir süreliğine vekil öğretmenlik yapmasının ardından 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı görevini üstlendi.

2007 yılında meslek giriş sınavında başarı elde ederek, Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atanan Yunus Elitaş, 2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini sürdürmekteyken 28 Şubat 2019 tarihinde Muhasebat Genel Müdürlüğüne atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Yunus Elitaş, evli ve iki çocuk babasıdır.