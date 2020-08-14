Geçtiğimiz sezonu 32 puanla 16.sırada bitiren Malatyaspor, küme düşmenin kaldırılmasının ardından ligde kalmıştı. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yeni sezona hazırlanan Malatya ekibi, yeni Vedat Muriqi diye nitelendirilen Kosovalı golcü Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı'nda forma giyen santrfor Jetmir Topalli ile anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Topalli kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni Malatyaspor, Topalli dışında bir transfere daha imza attı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu Murat Akça'yla sözleşme imzalandı.

JETMİR TOPALLİ KİMDİR?

Kosovalı genç futbolcu Jetmir Topalli, 7 Şubat 1998'de dünyaya geldi. Fiziğiyle dikkat çeken Topalli, 1.88 boyuyla da yeni Vedat Muriqi olarak nitelendiriliyor. Kariyerine 2017 yılında KF Vushtrria takımının altyapısında başlayan Topalli, Balkani'ye bedelsiz olarak katıldı. Malatyaspor'a transfer olana kadar Kosova'nın belli başlı takımlarında top koşturan Topalli, kendisini Süper Lig'e taşıyan imzayı attı.

Kariyerinin en gollü sezonuna Balkani'de geçirdiği süre boyunca imza atan Jetmir Topalli, o dönem 29 maçta 10 gol kaydetti. Futbol hayatı boyunca şu ana kadar 68 maça çıkan genç futbolcu, 68 maçta 18 gol kaydetti.