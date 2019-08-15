Yeni Malatyaspor-Partizan karşılaşmasının 11'leri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Partizan ile karşılaşacak. Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor, Partizan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta 3-1'lik dezavantaja sahip olan temsilcimiz Yeni Malatyaspor, kendi evinde avantajı eline geçirmek istiyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. YENİ MALATYASPOR: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma; Jahovic PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq



