Yeni Malatyaspor-Partizan karşılaşmasının 11'leri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Partizan ile karşılaşacak. Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor, Partizan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta 3-1'lik dezavantaja sahip olan temsilcimiz Yeni Malatyaspor, kendi evinde avantajı eline geçirmek istiyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
YENİ MALATYASPOR: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma; Jahovic
PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq
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