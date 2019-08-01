Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'ind bir üst turda UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi başartı ve adını bir üst tura yazdırdı.

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek üst tura yükseldi.

Olimpija Ljubljana ile Yeni Malatyaspor, SRC Stozice Stadı'nda karşı karşıya geldi. 2-2'nin rövanşında rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Temsilcimizin golünü 77. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Olimpija Ljubljana'da Endri Çekiçi 24 ve 38. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

RAKİP PARTİZAN Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Partizan oldu. Sırbistan temsilcisi Partizan, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Galler ekibi Connah's Quay Nomads'ı 3-0 yenerek 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu. Stat: Stozice Hakemler: Filip Glova, Frantisek Ferenc, Peter Kocav (Slovakya) Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Samardzic, Bagnack, Jurcevic, Tomic, Suljic (Dk. 16 Menalo), Putincanin (Dk. 87 Brkic), Savic (Dk. 68 Valencic), Vukusic, Çekiçi Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş (Dk. 69 Eren Tozlu), Murat Yıldırım (Dk. 60 Guilherme), Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Fofana (Dk. 61 Gökhan Töre), Jahovic Gol: Dk. 77 Jahovic (Yeni Malatyaspor) Kırmızı kart: Dk. 38 Çekiçi (Olimpija Ljubljana) Sarı kartlar: Dk. 12 Erkan Kaş, Dk. 19 Mustafa Akbaş, Dk. 25 Murat Yıldırım, Dk. 45+1 Fofana, Dk. 90+3 Farnolle, Dk. 90+7 Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), Dk. 28 Samardzic, Dk. 72 Vidmar, Dk. 89 Valencic (Olimpija Ljubljana)



