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  3. Yeni Malatyaspor'un başkan adayıydı: Şevket Salik koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor'un başkan adayıydı: Şevket Salik koronavirüsten hayatını kaybetti

Malatya’nın tanınan işadamlarından olan ve Yeni Malatyaspor’da başkan adaylığını açıklayan Şevket Salik koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirdi.

Yeni Malatyaspor'un başkan adayıydı: Şevket Salik koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor’da başkan adaylığını açıklayarak kulüp başkanlığına talip olan 52 yaşındaki işadamı Şevket Salik, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
3 çocuk babası Salik’in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıYeni Malatyaspor'un başkan adayıydı: Şevket Salik koronavirüsten hayatını kaybetti

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