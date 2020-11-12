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  3. Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosu? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir?

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosu? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir?

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü, D. J. Caruso tarafından yönetilen Amerikan yapımı olan aksiyon türündeki film ilki 2017 yılında vizyona girdi. Gişe rekortmeni film ilk kez televizyonlarda seyirciyle buluşacak..

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosu? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir?

Hızlı ve Öfkeli film serisindeki performansı ile sevilen oyuncu Vin Disel'in, aksiyon dolu sahneleriyle sinema severlerin beğenisini toplayan film bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİNİN KONUSU

Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor.

Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosu? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir?

YENİ NESİL AJAN XXX3 FİLMİ OYUNCULARI

*Vin Diesel,

*Donnie Yen,

*Deepika Padukone,

*Kris Wu

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosu? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir?

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosu? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir?

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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