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Yeni Orduspor 2 - 0 Altındağ Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Yeni Orduspor, Altındağ Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yeni Orduspor 2 - 0 Altındağ Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Yeni Orduspor, Altındağ Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yeni Orduspor ve Altındağ Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Yeni Orduspor sahasında Altındağ Belediye Spor ile 27.01.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yeni Orduspor - Altındağ Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2019 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ

YENİ ORDUSPORYeni Orduspor

Yeni Orduspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ALTINDAĞ BELEDİYE SPORAltındağ Belediye Spor

Altındağ Belediye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Kırşehir Belediyespor19106333203613
2Altındağ Belediyespor199642618338
3Van BBSK1979328183010
4Esenler Erokspor197932722305
5Çatalcaspor198652424300
6Kızılcabölükspor1977538252813
7Sultanbeyli Belediyespor197752220282
8Osmaniyespor FK19766212227-1
9Yeni Orduspor197572520265
10Düzcespor197572119262
11Ofspor196671919240
12Elaziz Belediyespor19595182324-5
13Alibeyköyspor19658262923-3
14Karşıyaka19586192323-4
15Adıyaman 1954 SK19568202621-6
16Pazarspor19388162417-8
17Kemerspor 2003194411153216-17
18Bergama Belediyespor192611193312-14

Fikstür

26.01.2019Bergama Belediyespor0-3Osmaniyespor FK
26.01.2019Çatalcaspor4-3Kızılcabölükspor
26.01.2019Sultanbeyli Belediyespor1-1Erokspor
27.01.2019Van BBSK2-0Kırıkhanspor
27.01.2019Adıyaman 1954 SK1-3Kırşehir Belediyespor
27.01.2019Düzcespor1-1Karşıyaka
27.01.2019Elaziz Belediyespor3-2Alibeyköy
27.01.2019Pazarspor2-2Ofspor
27.01.2019Yeni Orduspor2-0Yeni Altındağ Bld.

 

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