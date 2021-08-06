"Yeni sezonda sizlerleyim "diyerek duyurdu! Rıdvan Dilmen, TRT Spor ile ekranlara dönüyor!

Müjdeli haberi " TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor." diyerek sözlerine duyuran Zahid Sobacı, "%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerini kullandı.

YENİDEN EKRANLARA DÖNECEK

Geçtiğimiz yıllarda NTV'de maçın devre arası ve bitmesinin ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, yaptığı açıklama ile spor yorumculuğunu bırakmıştı. Dilmen uzun bir aranın ardından ekranlara dönmüş olacak.

DİLMEN: TRT SPOR'DA SİZLERLEYİM

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da görev alacak olmasına ilişkin olarak," Yeni sezonda TRT Spor'da sizlerleyim." dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BIRAKMIŞTI

Dilmen Mart ayında yaptığı açıklamada," 43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.