Yeni TikTok akımı tedirgin edici boyutta! Araba hırsızlığının önü açıldı!

Yeni bir TikTok araba akımı sayesinde hırsızlar, Kia ve Hyundai'ye USB şarj cihazıyla girebiliyor!

Gül Erdoğan
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Yeni TikTok akımı tedirgin edici boyutta! Araba hırsızlığının önü açıldı!

Son dönemlerin en gözde video paylaşım platformu olan TikTok’ta insanlar her gün yeni bir akım videosuyla gündeme geliyor.

Kimi zaman komik kimi zamansa eleştirilere konu olan videolar bu kez oldukça tedirgin edici boyutlara ulaştı.

Yeni TikTok akımı tedirgin edici boyutta! Araba hırsızlığının önü açıldı!

ARABA HIRSIZLARINA GÜN DOĞDU

Öyle ki yeni çıkan akım araba hırsızlarına adeta davetiye çıkarır cinsten. Videolarda Kia ve Hyundai araçlarını tornavida veya USB şarj cihazıyla açılabileceği gösteriliyor. Bu videolar sayesinde araba hırsızlarının işi kolaylaştı ve ABD’deki çoğu kişinin arabası çalındı.

Yeni TikTok akımı tedirgin edici boyutta! Araba hırsızlığının önü açıldı!

ABC News’in bildirdiğine göre ABD’nin Illinois eyaletindeki Kia ve Hyundai hırsızlıklarının sayısı yüzde 767 civarında artış yaşadı.

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