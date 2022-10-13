Programsız Tiktok Video İndirme İşlemi Nasıl Yapılır? İOS, Android Tiktok Video İndirme Programsız

Sosyal paylaşım platformu TikTok, son dönemlerde en çok kullanılan uygulamalar arasında bulunuyor. Milyonlarca kullanıcısının bulunduğu platformda, daha çok eğlenceli içerikler çekilerek beğeniye sunuluyor. Kullanıcılar, beğendikleri içerikleri kaydetmek ya da başkalarına da göndermek için telefonlarına kaydetmenin yollarını arıyor. Uygulamadan video indirmek için çeşitli programlar olsa da programsız nasıl indirileceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Programsız Tiktok Video İndirme İşlemi Nasıl Yapılır? İşte İOS, Android Tiktok Video İndirme Programsız...

Haberin Devamı

PROGRAMSIZ TİKTOK VİDEO İNDİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR? İOS, ANDROİD TİKTOK VİDEO İNDİRME PROGRAMSIZ

TikTok kullanıcıları, beğendikleri videoları arkadaşlarına göndermek ve telefonlarına kaydetmek için nasıl indireceklerini araştırıyor. Mobil ya da masaüstünde TikTok uygulamasına giren vatandaşlar, çeşitli internet sitelerinden ve programlardan videoları indirmeyi başarıyor. Fakat programsız bir şekilde nasıl indirilebileceği de merak konusu olarak araştırılıyor.

TikTok videolarını, İOS ya da Android telefonlarınıza eğer o kullanıcı video indirme seçeneğini açmışsa direkt olarak indirebilirsiniz.

Videonun üzerine basılı tuttuğunuzda ya da paylaşım işaretine bastığınızda "Videoyu İndir" seçeneği çıkıyorsa direkt olarak telefonuna kaydedebilirsiniz.

Eğer çıkmıyorsa telefonunuzda bulunan ekran kaydı alma özelliğiyle videoyu ekrandan kaydedebilirsiniz.