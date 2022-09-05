TikTok hesabı olanlar yandı! Yaklaşık 2 milyar TikTok kullanıcısının bilgileri çalındı!

İddiaya göre bilgisayar korsanları TikTok'tan çalındığı belirilen veritabanına ilişkin videolar yayınlandı. Bu videolarda 2 milyar verinin çalındığı iddia ediliyor. Bir twitter kullanıcı 3 Eylül'de paylaştığı gönderide kaynak kodlarını çaldıkları iddiasında da bulundu.

TİKTOK VERİLERİ GERÇEKTEN ÇALINDI MI?

Haveibeenpwned veri ihlali bilgi sitesinden Troy Hunt, örnek verilerin gerçek olup olmadığını doğrulamak amacıyla Twitter'da bir flood paylaştı. Hunt, kanıtların 'yetersiz' olduğunu söyledi.

Öte yandan verilerin TikTok'un kendisinden değil, e-ticaret amacıyla TikTok ile entegre olan bir üçüncü taraftan geldiği iddia edildi. TikTok cephesinden ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.