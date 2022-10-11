TikTok hediye fiyatları 2022 ne kadar? Yat, Aslan, Gözlük Kaç TL?

Dünyada en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta açılan bir yayın esnasında, kullanıcılar yayıncıya ücret karşılığında hediye yollamaktadır.

Bu kapsamda merak edenler için TikTok hediye fiyatları ne kadar 2022? sorusuna haberimizde yanıt verdik. Merak edenler ve daha fazlasını araştıranlar için yat, aslan, gözlük kaç TL? sorusunun cevabı da haberimizde...

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TİKTOK HEDİYE FİYATLARI 2022 NE KADAR?

TikTok uygulamasını yeni indirenler ve yeni kullanmaya başlayanlar, hediyelerin 2022 yılına ait fiyatlarını merak ediyor.

TİKTOK YAT FİYATI KAÇ TL?

Kullanıcılar tarafından fiyatı en çok merak edilen hediye yat olarak biliniyor. Yat hediyesinin 2022 fiyatı 850 TL olarak yer alıyor.

TİKTOK AYICIK FİYATI KAÇ TL?

TikTok'ta ayıcık hediye etmenin fiyatı 12 TL'dir.

TİKTOK ASLAN FİYATI KAÇ TL?

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta aslan hediye etmenin fiyatı 2 bin 914,24 TL'dir.

TİKTOK HEDİYE FİYATLARI NE KADAR 2022?

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta 2022 yılı hediye fiyatları şöyle:

Tiktok Ayıcık Fiyatı: 12 TL

Tiktok Asa Hediye Fiyatı: 17 TL

Tiktok Görkemli Şato Fiyatı: 1.911 TL

Tiktok Para Yağmuru Fiyatı: 105 TL

Tiktok Yat hediyesi Fiyatı: 850 TL

Tiktok Spor Araba Hediye Fiyatı: 3.200 TL

Tiktok Öpücük Fiyatı: 17 TL

Tiktok Jet Uçağı hediye fiyatı: 573,42 TL

Tiktok Panda hediye fiyatı: 0,47 TL

Tiktok Big Love hediye fiyatı: 2,38 TL

Tiktok Güneş Kremi fiyatı: 4,77 TL

Tiktok İnanılmaz hediye fiyatı: 1,81 TL

Tiktok Parti hediye fiyatı: 2,77 TL

Tiktok Eğlenceli hediye fiyatı: 2,77 TL

Tiktok Çiçekler hediyesi fiyatı: 4,68 TL

Tiktok Sevgi hediye fiyatları: 4,68 TL

Tiktok Güneş Gözlükleri hediye fiyatı: 19,01 TL

Tiktok Rüzgar Dansözü hediye fiyatı: 28,67 TL

Tiktok Gerdanlık hediye fiyatı: 38,22 TL

Tiktok LOVE Ballon hediye fiyatı: 66,80 TL

Tiktok Topuklu Ayakkabı hediye fiyatı: 66,89 TL

Tiktok İnci hediye fiyatı: 76,45 TL

Tiktok Altın Madeni hediye fiyatı: 95,57 TL

Tiktok Gökkuşağı hediyesi fiyatı: 9,55 TL

Tiktok Legendary hediye fiyatı: 95,57 TL

Tiktok Gülünç hediye fiyatı: 1,81 TL

Tiktok Lolipop hediye fiyatı: 0,95 TL

Tiktok Goodnight hediye fiyatı: 0,95 TL

Tiktok Parfüm hediye fiyatı: 1,91 TL

Tiktok Kalbin Ellerimde hediyesi fiyatı: 9,55 TL

Tiktok Konfeti hediye fiyatı: 9,55 TL

Tiktok Tiktok hediyesi fiyatı: 0,09 TL

Tiktok Finger Heart hediye fiyatı: 0,47 TL

Tiktok Mikrofon hediye fiyatı: 0,47 TL

Tiktok Çiçekler hediye fiyatı: 0,66 TL

Tiktok Lale hediye fiyatı: 19,11 TL

Tiktok Merhaba hediye fiyatı: 0,95 TL

Tiktok Kalpler hediye fiyatları: 19,01 TL

Tiktok Garland hediye fiyatı: 143,35 TL

Tiktok Carousel hediye fiyatı: 193,05 TL

Tiktok Ferris wheel hediyesi fiyatı: 286,71 TL

Tiktok Elmas Aşk hediye fiyatı: 28,67 TL

Tiktok Gül hediye fiyatı: 0,09 TL

Tiktok Çay hediye fiyatı: 4,77 TL

Tiktok Baklava hediye fiyatı: 0,19 TL

Tiktok Nazar Boncuğu hediye fiyatı: 0,47 TL

Tiktok Alkış hediye fiyatı: 0,86 TL

Tiktok Mishka Bear hediye fiyatı: 9,55 TL

Tiktok TikTokTalent fiyatı: 23,89 TL

Tiktok Sceptre hediye fiyatı: 14,33 TL

Tiktok Oud hediye fiyatı: 28,67 TL

Tiktok Nakit Yağmuru hediye fiyatı: 95,47 TL

Tiktok Kalp hediye fiyatı: 0,95 TL

Tiktok Okey hediye fiyatı: 0,19 TL

Tiktok Unicorn hediye fiyatı: 477,85 TL

TİKTOK UYGULAMASI NASIL YÜKLENİR?

TikTok yüklemek için öncelikle sisteminizin güncel olması gerekiyor. Aplikasyon market uygulamasının son sürümünü kullandığınızdan emin olduktan sonra bu uygulamalara giriş sağlayarak ister indirme linki isterseniz de doğrudan arama butonunu kullanarak yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Bunun için arama motoruna TikTok yazıp bu uygulamayı ücretsiz bir şekilde sisteminize yükleyebilirsiniz.

TİKTOK UYGULAMASI NASIL SİLİNİR?

Sosyal medyada fazla vakit geçirmek istemeyenler için TikTok uygulamasını yüklemenin yanı sıra silmek de son derecede kolaydır. Öncelikle uygulamanın üstüne tıklayıp çıkış yapmalısınız. Daha sonra ise kaldır seçeneğine basarak uygulamayı silebilirsiniz.