Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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