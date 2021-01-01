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  3. Yeni yılı silahlarla giren gençlerin başlarına gelmeyen kalmadı! Mahalle ayağa kalktı

Yeni yılı silahlarla giren gençlerin başlarına gelmeyen kalmadı! Mahalle ayağa kalktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yılbaşı nedeniyle uygulana sokağa çıkma kısıtlamasında 4 şüpheli bellerinde taşıdıkları ruhsatsız silahlarla dışarıda gezerken yakalandı. Ters kelepçe yapılan 4 şüpheli, gözaltına alınırken, o sırada başka magandalarda evlerinden defalarca ateş açtı. Mahalleyi ayağa kaldıran olayda yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Gülbahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kısıtlamayı delerek caddede gezintiye çıkan ve yanlarında bulunan 4 adet tabanca bulunduran 4 şüpheli bekçiler tarafından fark edildi. Otomobile binerek kaçan şüpheliler bekçiler tarafından yakalandı. 

Araçtan indirilen 4 şüpheliler gözaltına alındı. O anlarda gençlerin gözaltına alınmasına mahalleli tepki gösterdi. Polis ekipleri de görevlerini yaptıklarını, ruhsatsız silahla gezmenin suç olduğunu söyledi. 

ÜST ÜSTE ATEŞ AÇTILAR! 

Öte yandan polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı esnada, şehir magandalarının evlerinin balkonlarından çevreye defalarca kez ateş açması kameralara yansıdı. Silah sesleri üzerine meraklı mahalle sakinleri balkonlara ve pencerelere çıkarken, polis ve bekçi ekipleri muhtemel bir yorgun mermi ihtimali ile vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı. Yaşanan panik anları ve silah sesleri, kameralara yansıdı.

Yeni yılı silah giren gençlerin başlarına gelmeyen kalmadı! Mahalle ayağa kalktı

PARA CEZASI YAĞDI

Şahıslar hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 12 bin 600 lira para cezası kesilirken, adli soruşturma da başlatıldı.

Yeni yılı silah giren gençlerin başlarına gelmeyen kalmadı! Mahalle ayağa kalktı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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