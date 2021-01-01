Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza zam geldi!

EPDK, 2021'de elektrik ve doğalgazda hizmet bedeline yüzde 7 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre EPDK, Doğalgazda ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Elektrik tarifelerinde ise tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldığı aktarıldı.

2021 yılında abone gruplarına göre elektrik piyasasında güvence bedelleri şöyle yükseldi:

- Sanayi ve ticarethane için 93.7kWh/TL’den 106.9 kWh/TL’ye,

- mesken için 33 kWh/TL’den 37.6 kWh/TL’ye,

- şehit aileleri ve muharip gaziler için 16.5 kWh/TL’den 18.8 kWh/TL’ye,

- tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44.5 kWh/TL’den 50.7 kWh/TL’ye.

ELEKTRİĞE YÜZDE 6 ZAM

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

DOĞALGAZ FİYATLARINA YÜZDE 1 ZAM YAPILDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi.

ALINAN DİĞER KARARLAR

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar"a göre, elektrik dağıtım sisteminde elektrik enerjisinin teknik kalitesinin belirlenmesinde etkin gerilim değeri, gerilim dengesizliği, gerilim çökmesi, toplam harmonik bozulma, harmonik gerilimler ve uzun süreli kırpışma parametreleri kullanılacak.

Teknik kalite ölçüm dönemi, dağıtım şirketi tarafından belirlenen noktalara nisan ayı içinde teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle başlayacak ve müteakip yılın 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

Elektrik dağıtım sisteminin teknik kalitesinin belirlenmesine yönelik dağıtım şirketi, ölçme yılında tesis edilecek teknik kalite cihaz sayısının belirlenmesi, teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edileceği yerlerin seçimi, teknik kalite ölçümlerinin yapılması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasıyla yükümlü olacak.

Kullanıcının talebiyle yapılan ölçüm sonucunda ise teknik kalite ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardında belirtilen sınır değere uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, ölçüm bitiş tarihinden itibaren dağıtım şirketi AG tesis seviyesinde gerçekleştirilecek işlemleri 3 ay, dağıtım transformatörü değişikliklerini 6 ay ve yeni dağıtım transformatörü tesisi veya OG seviyesinde gerekli işlemleri 12 ay içinde gerçekleştirerek teknik kaliteyi sağlayacak.