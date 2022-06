Yeni YÖK üyesi Mürteza Bedir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Mürteza Bedir Biyografisi

Yeni YÖK üyesi Mürteza Bedir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Atama kararlarına göre, atanan yeni YÖK üyelerinden biri de Halit Eyüp Özdemir oldu. Böylelikle Mürteza Bedir'in akademik kariyeri merak konusu haline geldi.

YENİ YÖK ÜYESİ MÜRTEZA BEDİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Mürteza Bedir 1968 yılında Sivas, Suşehri'nde doğdu. Mürteza Bedir evli ve dört çocuk babasıdır.

AKADEMİK KARİYERİ NE? PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR BİYOGRAFİSİ

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1994 yılında aynı üniversite adına YÖK bursuyla lisansüstü çalışmalarını tamamlamak için İngiltere’ye gitti. Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies (SOAS), Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını (LLM, 1996) tamamladı. Manchester Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ortadoğu Araştırmaları Bölümü’nde “Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-fiqh)” adlı teziyle doktora derecesini aldı (1999). 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2002-2003 akademik yılında Suriye Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla bu ülkede araştırmalarda bulundu. 2005 yılında İslâm Hukuku doçenti oldu ve 2010 yılı sonuna kadar Sakarya Üniversitesi’nde doçent olarak çalışmaya devam etti. 2007-2008 akademik yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir hoca olarak araştırmalarda bulundu. Ocak 2011 yılında halen mensubu olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde profesör olarak göreve başladı. Mart 2013’ten itibaren aynı fakültede dekanlık görevini sürdürmektedir. 2015 yılında İslâm Konferansı Teşkilatı’na bağlı Uluslararası Fıkıh Akademisi Türkiye temsilciliğine atanan Bedir, aynı yıl DİB Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Mürteza Bedir, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Mürteza Bedir’in Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi başlıklı kitapları yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi vardır.