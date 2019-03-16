Yeni Zelanda katliamcısının mahkemede yaptığı el hareketi dikkat çekti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı biri Avustralya vatandaşı, üç kişinin tutuklandığını bildirdi. Öte yandan Brenton Tarrant, Christchurch Bölge Mahkemesine çıkarıldı. Gözaltı sonrası Tarrant ilk kez görüntülendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısıyla ilişkili cinayetle suçlanan Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını, bu kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, Yeni Zelanda'da ya dabaşka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söyledi.



ÜLKEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Ardern, dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden ve düzensiz aralıklarla Yeni Zelanda'ya gelen Avustralya vatandaşı zanlının, bugün mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.Saldırılarda 2'si yarı otomatik 5 silah kullanıldığını ve saldırganın silah ruhsatını 2017'de aldığını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda'nın silah yasalarının değişeceğini, Avustralya ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve bilgi paylaşımının geliştirileceğini ifade etti. Ülkede güvenlik önlemlerinin üst seviye çıkarıldığını belirten Ardern, vatandaşlardan da şüpheli gördükleri durumları polise haber vermelerini istedi.





SALDIRI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

49 kişinin ölümüne neden olan terörist Brenton Tarrant saldırı sonrası görüntülendi. Reuters'ın geçtiği fotoğrafta terörist Tarrant'ın yaptığı işaret dikkat çekti.

5 NİSAN'A KADAR GÖZALTINDA TUTULACAK

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant'ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Morrison, "30'u bir camide 49 kişi hayatını kaybetti" dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, " Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın,saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

5 silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor.

Saldırganın akıl sağlığın yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

SALDIRI MANİFESTOSU HAZIRLAMIŞ: TÜRKLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor."Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

SALDIRI ESNASINDA CAMİDE 200 KİŞİ VARDI

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.



SİLAHLI SALDIRGAN CAMİYE GİRİP ART ARDA ATEŞ AÇTI

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları siyah giyimli uzun namlulu silahı olan bir saldırganın camiye girdiğini art arda ateş etmeye başladığını söyledi.





4 KİŞİ GÖZALTINDA, OKULLAR TATİL EDİLDİ

ChristChurch'te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri" dedi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



BANGLADEŞ MİLLİ TAKIMI SALDIRI SIRASINDA OLAY YERİNDEYDİ

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

"ÖLEN VE YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK"

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti. Büyükelçi Ergin, iki ayrı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

YENİ ZELANDA POLİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

"SİYAH GİYİNMİŞ BİR ADAM..."

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.