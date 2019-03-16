Yeni Zelanda'daki cami katliamını öven Ekşi Sözlük yazarının Alanya'da gözaltına alındığı iddia edildi.

Tüm dünya dün Yeni Zelanda'da meydana gelen katliamın şokunu ve üzüntüsünü yaşadı. İnternetin popüler platformu Ekşi Sözlük'te de "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" başlığı açıldı.

"KEŞKE TÜRKİYE'YE GELİP..."

Bir kullanıcı, bu başlığın altında "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim" mesajını paylaştı. Mesajın tepki çekmesi üzerine Ekşi Sözlük yönetimi bahsi geçen kullanıcının hesabını kapattı ve şu açıklamayı yaptı:

"Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kullanıcı hakkında inceleme başlatmıştı. O sözlük yazarı bugün Alanya'da gözaltına alındı.