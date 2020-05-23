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Yeni Zelanda şokta! The Miss World finalistinin sır intiharı

Yeni Zelanda şok bir haberle sarsıldı. The Miss World güzellik yarışmasının finalisti Amber-Lee Friis (23) intihar etti. Bu habere ilk başta kimse inanmasa da genç kadının ölümü doğrulandı

Yeni Zelanda şokta! The Miss World finalistinin sır intiharı

Yeni Zelanda The Miss World güzellik yarışmasının finalisti Amber-Lee Friis intihar haberiyle sarsıldı. Yeni Zelanda The Miss World, Facebook sayfasında Amber-Lee Friis'in ölümünü doğruladı. Açıklamada hayatını kaybeden Amber-Lee Friis'in en pozitif yarışmacılardan biri olduğu yazıldı.

Yeni Zelanda şokta! The Miss World finalistinin sır intiharı

Yarışmanın en başından beri davranışları ile herkesin hayranlığını kazanan Amber, 2018 yılında kainat güzelliği yarışmasında Yeni Zelanda'yı Tayland'da yapılan yarışmada temsil etmişti. Miss World New Zealand CEOsu Nigel Godfrey, yaptığı açıklamada Amber'in çok enerjik ve dost canlısı bir kişi olduğunu, kendisini tanıdıklarını ve arkadaşları olduğu için gurur duyduklarını söyledi.

Yeni Zelanda şokta! The Miss World finalistinin sır intiharı

Amber'den geriye, intihar etmeden bir gün önce kız kardeşi ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kaldı. Amber'in ölümünden sonra üzüntüye boğulan sevenleri taziye mesajı yayınladılar.

Yeni Zelanda şokta! The Miss World finalistinin sır intiharı

Eğitim Editörü

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