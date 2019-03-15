İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Yeni Zelanda’da 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye cuma namazı esnasında gerçekleştirilen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Ekşi Sözlük'te terör saldırısının hemen ardından açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazı yazan, Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek bu katliama destek vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

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