Yeniçağa ne demek, TDK'ya göre Yeniçağa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yeniçağa ne demek? Yeniçağa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yeniçağa kelimesi. Peki Yeniçağa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yeniçağa nedir, Yeniçağa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YENİÇAĞA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yeniçağa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yeniçağa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bolu iline bağlı ilçelerden biri

