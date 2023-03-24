Yeniden görülen Balyoz davasında Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya 28 Şubat davası kapsamında tutuklu Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, diğer 5 sanık ve avukatları mahkeme salonuna gelerek duruşmaya katıldı. Sanıklar son sözünde beraatlarını talep etti.

MAHKEMEDEN SES KAYDI VE BELGE TESPİTİ

Mahkeme, sanıkların seminer çalışmasında yönetimin devralınması, iktidar partisine mensup belediye başkanları, siyasetçiler ve bir kısım yöneticilerin tutuklanacağına yönelik konuşma içerikleri ve belgelerin bulunduğunu belirtti. Eski Orgeneral Çetin Doğan'ın "suç için anlaşma" suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapsine hükmetti.