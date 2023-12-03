Yeniden Refah Partisi 87 Belediye Başkan adayını açıkladı! İşte YRP'nin 87 il ve ilçe Belediye Başkan adayları

Yeniden Refah Partisi il ve ilçe belediye başkan adaylarını Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla duyurdu.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 5'ınci yılında 81 il teşkilatı, 900'den fazla ilçe teşkilatı, 331 bin resmi üyesi ve 14 Mayıs seçimlerinde kazanılan 5 milletvekiliyle hızla büyüdüğüne dikkati çekti.

Erbakan, “Yaklaşmakta olan 31 Mart Yerel Seçimlerine daha da yüksek bir tempoyla hazırlanmaya devam edeceğiz ve bu seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz” ifadelerine yer verdi.

87 belediye başkan adayı

Erbakan, geçen hafta 49 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, “Burada 85 belediye başkan adayımızı daha ilan edeceğiz. Bugün 1 büyükşehir belediye başkanımızı, 2 il belediye başkan adayımızı, 61 ilçe belediye başkan adayımızı ve 23 belde başkan adayımızı tanıtacağız ve toplamda 87 belediye başkan adayımızı tanıtacağız” diye konuştu.

“Belediyeler yerel darphanelere dönüşmüştür”

Mevcut belediye yönetimlerine de eleştirilerde bulunan Erbakan, “Türkiye'de belediyeler halka hizmet etmekten çok servet transferi için kullanılan, yoksulluk ve rüşvet ağına saplanmış yapılar haline gelmiştir. Belediyeler çeşitli dönemlerde çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı, parti teşkilatlarının beslendiği yerel darphanelere dönüşmüştür” dedi.

“31 Mart yerel Seçimlerinden yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız”

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber oy oranları için anket yapıldığını da belirten Erbakan, “ Bu anketlerde Yeniden Refah Partimize de yüzde 6'lık bir oran veriliyor. 14 Mayıs seçimlerinde ise yüzde 1'in altında oy veriyorlardı. Fakat Yeniden Refah Partimiz yüzde 3'e yakın bir oy aldı. Yani anketlerde gösterilenlerin 3 misli kadar oy aldı. Mart ayında da aynısı olacak ve 31 Mart yerel Seçimlerinde yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Sosyal medya fenomeni denilen kişilerin değerlerimizi nasıl ayaklar altına aldıklarını seyrediyoruz”

Gündemde yer alan sosyal medya fenomenleri hakkında da konuşan Erbakan, “Kendilerine sosyal medya fenomeni denilen bazı kişilerin ahlaki kuralları, inancımızın prensiplerini, millet olarak sahip olduğumuz değerleri nasıl ayaklar altına aldıklarını seyrediyoruz. Teşhircilik, dolandırıcılık, para aklama, kirli işler garip bağlantılar birer birer oraya dökülüyor. Öte yandan ahlakı ve yaşantısıyla gençlere örnek olması gereken sporcularımızın, bir faninin ömrü boyunca çalışsa elde edemeyeceği bir servete ulaşmasına rağmen yine de doymayıp faizle, alın teri dökmeden daha fazla kazanmak uğruna içine girdikleri sistemleri görüyorsunuz. Materyalist, dünyacı, nefis odaklı bir nesil yetiştirirseniz işte bunlar başınıza gelir. Biz milli görüşçüler olarak 54 seneden beri önce ahlak ve maneviyat diye bunun için söylüyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin açıkladığı Belediye Başkan adayları ise şu şekilde: