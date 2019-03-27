Cumhur İttifakına hangi parti katıldı? Yeniden Refah Partisi kimin?

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala flaş bir açıklamada bulundu. Yeniden Refah Partisi yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakını destekleme kararı aldığını duyurdu. Peki Yeniden Refah Partisi nedir? Yeniden Refah Partisi başkanı kimdir? İşte cevabı haberimizde...

CUMHUR İTTİFAKINA KATILAN PARTİ HANGİSİ?

Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil etmediğinin altını çizerek "Partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız'ı ve Milli Görüş'ü temsil etmek değil, Milli Görüş ve Erbakan Hocamız'ı siyasete alet etmektir" ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ NEDEN CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLİYOR?

Fatih Erbakan, CHP, HDP ve İyi Parti İttifakı'na destek veren Saadet Partisi'ne verilen oyların Milli Görüş'e verilmiş sayılmayacağının altını çizdi.

AK Parti'nin son 17 yılda hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

"Parti olarak ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gerçeklerin başında mevcut iktidarın çok sayıda faydalı hizmetlerinin de bulunduğu gerçeğidir.Ülkemizde son 17 yıldır iktidarda bulunan irade; inanç özgürlüğünün sağlanması alanında önemli adımlar atmıştır. İmam Hatip Liseleri'nin, Kuran Kursları'nın açılması, başörtüsü zulmünün ortadan kaldırılması ve milletin inancıyla kavgalı devlet yapısından milletin inancıyla barışık bir devlet yapısına geçilmesi gibi çok önemli hizmetler yapılmıştır. Bütün bunlar; 1000 senedir İslam'ın bayraktarlığını yapmış milletimizi ve bizleri elbette ki memnun etmiş adımlardır, önemli hizmetlerdir. Devlet kademelerinde, bürokraside bu ülkenin dindar ve inançlı evlatlarının görev almaları, yıllardır süregelen askeri vesayetin kaldırılması da son derece olumlu gelişmeler olmuştur"

SAADET PARTİSİ MİLLİ GÖRÜŞ'Ü TEMSİL ETMİYOR

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş çizgisini istismar ettiğini vurguladı.

Erbakan şu ifadelere yer verdi:

"Bu parti ile ilgili bir diğer önemli husus da; parti yönetiminin birçok seçim bölgesinde 'gizli' veya 'açık' ittifaklar yaparak, Milli Görüş çizgisine en uzak noktada olan çok sayıda belediye meclis üyesi adayını kendi listesinden aday göstermiş olmasıdır.Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla; Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacaktır.Kısaca ifade etmek gerekirse; bu malum partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız'ı ve Milli Görüş'ü temsil etmek değil, "Milli Görüş ve Erbakan Hocamız'ı siyasete alet etmektir"

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde 23 Kasım 2018'de kurulan Türk siyasi partisi.

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

Muhammed Ali Fatih Erbakan (d. 1 Ocak 1979), Türk mühendis, politikacı ve Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğludur.

Hayatı

Öğrenimi

Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitmiş fakat annesi Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanı almıştır.

Siyasi faaliyetleri

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevini 2014 yılında yapılan 5. Olağan Kongreye kadar sürdürmüştür. Kongrede aday olan Erbakan'ın yerine yeniden Mustafa Kamalak seçilmiştir.[2] Erbakan, Andy-Ar adlı araştırma şirketinin 2011 yılında yayınladığı geleceğin potansiyel liderleri listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.[3]

14 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı'nın ilk genel başkanı seçildi.[4]

Özel hayatı

Beyza Molu ile evli ve ikiz kız babasıdır.