Yeniden Refah Partisi İstanbul'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 İstanbul Seçim sonuçları son durum!

İstanbul'da oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar oyların sayılması için bekliyor. Bu kapsamda pek çok kişi “2023 Yeniden Refah Partisi İstanbul'dan ne kadar oy aldı, İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nedir, kim önde” gibi sorulara yanıt arıyor. Bölge Gündem seçim özel sayfasında İstanbul Seçim sonuçları canlı olarak aktarıyor. İşte Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı!

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Yeniden Refah Partisi İstanbul'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 İstanbul Seçim sonuçları son durum!

Yüksek seçim kurulunun seçim takvimi işlerken İstanbul seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın açıkladığı bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. Öte yandan İstanbul'da oy verme işlemini tamamlayanlar Yeniden Refah Partisi İstanbul'da ne kadar oy aldı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Seçim sonuçları nedir, İstanbul'da Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı kazandı? diye araştırıyor.

Yeniden Refah Partisi İSTANBUL'DAN NE KADAR OY ALDI 14 MAYIS 2023 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM!

Yeniden Refah Partisi İstanbul'da ne kadar oy aldı sorusunun cevabını Bölge Gündem Haber, seçim özel sayfasında bulabilirsiniz. Hemen seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıdaki kırmızı renkli bağlantıya tıklayın. Linkteki seçim sonuçları verileri İhlas Haber Ajansı tarafından resmi olarak alınmaktadır.

2023 İstanbul Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

2023 İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Bu sebeple İstanbul'da hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy gittiğini de yine aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayarak Cumhurbaşkanlığı sonuç sayfamızda bulabilirsiniz.

2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

2023 SEÇİMLERİ İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? İSTANBUL KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN

14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yasakların kaldırılmasıyla sandıkların açılmaya başlanmasıyla başlayacak. Bu kapsamda saat 18.00’dan YSK’dan gelecek açıklamaya göre hareket edilecek.

DİĞER İLLERİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Merak ettiğiniz illerin seçim sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.

AK Parti Bartın'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bartın Seçim sonuçları son durum!

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