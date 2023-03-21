Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!

Cumhur İttifakı içinde yer almayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisinin AK Parti'den istediği ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!

AK Parti, geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ederek Cumhur İttifakı içinde yer almalarını istedi. Yeniden Refah Partisi, yapılan değerlendirmeler sonucu kararını açıkladı.

İTTİFAKA DAHİL OLMADILAR

Genel Başkan Fatih Erbakan, partisinin hiçbir ittifak içinde yer almayacağını, kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Yaşananlar sonrası, olayın perde arkası ortaya çıktı.

İŞTE O İSTEK

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den 25 milletvekili istediğini bu talebin kabul edilmediğini söyledi. Canova şunları kaydetti: "Edindiğim bilgilere göre Yeniden Refah Partisi, 20 milletvekili istedi ama AK Parti buna sıcak bakmadı. Yeni seçim sisteminde yüzde 7'lik oy oranına sahip bir parti 25 vekil çıkarabiliyor. Son oy oranlarına baktığımızda Yeniden Refah Partisi yüzde 1 buçuk en fazla 2 buçukluk oy oranına sahip olduğu gözlemleniyordu. Bu oy oranına sahipken 20 milletvekili talep etmesi fazla bir talep olarak okundu ve kabul görmedi."

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