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Yenişehir Kapalı Semt Pazarı Pendik'te hizmete başladı!

Vatandaşların hem de pazarcı esnafının alışveriş konforunu artıracak kapalı pazarlardan olan ''Yenişehir Kapalı Semt Pazarı'' hizmete girdi. Toplam 8 bin 200 metrekarelik alan üzerinde 159 tezgahın kurulacağı pazarda prefabrik mescit, tuvalet ve zabıta bürosu gibi üniteler de olacak.

Yenişehir Kapalı Semt Pazarı Pendik'te hizmete başladı!

Pendik'te Menekşe Sokak'ta “Yenişehir Kapalı Semt Pazarı” otopark, zabıta bürosu, mescit ve hela gibi üniteler ile vatandaşların hizmetine girdi.

Yenişehir Mahallesi Menekşe Sokak’ta kurulan Yenişehir Kapalı Semt Pazarı faaliyete geçti. 159 tezgahın bulunduğu pazara ilgi şimdiden yoğun oldu. Vatandaşlar otopark, zabıta bürosu, mescit ve hela gibi ünitelerin bulunduğu pazarda konforlu alışverişin keyfini çıkarıyor. Her ayrıntıyı düşünen Pendik Belediyesi, pazarın girişine vatandaşların aldıkları ürünü tartabilecekleri terazi de yerleştirdi. Sadece pazartesi günleri hizmet verecek Yenişehir Kapalı Semt Pazarı’nın resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Yenişehir Kapalı Semt Pazarı Pendik'te hizmete başladı!

SEMT PAZARLARI UYGUN OLAN TÜM MAHALLERLERE KURULACAK

Semt pazarlarıyla, pazarların kurulduğu günlerdeki sokaklar trafiğe kapatılmıyor. Ayrıca pazar sonrası oluşan çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor. Semt pazarlarının uygun olan tüm mahallelere kurulması planlanıyor.

Yenişehir Kapalı Semt Pazarı Pendik'te hizmete başladı!Yenişehir Kapalı Semt Pazarı Pendik'te hizmete başladı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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