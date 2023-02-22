Yeo Siaka Chacool kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeo Siaka Chacool Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeo Siaka Chacool adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yeo Siaka Chacool Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yeo Siaka Chacool 25 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yeo Siaka Chacool Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. Yeo Siaka Chacool, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Yeo Siaka Chacool'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yeo Siaka Chacool Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yeo Siaka Chacool futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Rivers United
1 Aralık 2022 yılında Abia Warriors
Yeo Siaka Chacool Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yeo Siaka Chacool şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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