YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ve kodu

YEO Teknoloji firması halka arz olacağını açıkladı. Birçok TV kanalında yayınlanan reklamın ardından halka arz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar internet arama motorlarında araştırmalara başladılar. Bizlerde sizler için YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz eşit mi, oransal mı? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte YEO Teknoloji hisse fiyatı ve kodu...

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

YEO Teknoloji'den "Siz de bu güce ortak olun" sloganıyla yapılan bilgilendirmede 27-31 Ağustos tarihleri arasında talep toplanacağı bildirildi. Öte yandan talepler saat 10.30 ile 13.00 arasında alınacak.

YEO Teknoloji halka arz hakkında yapılan açıklamada," YEO’nun çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL değerinde olup, payların her birinin nominal değeri 1 TL olmak üzere 20 milyon adet paya bölünmüştür. Sermaye artırımı ile artırılacak toplam 4 milyon adet pay ve mevcut paylardan 1 milyon adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet pay, 20 TL’den satılacak ve YEO’nun yüzde 20,83’ü borsada işlem görecek. Bu oran, talebin toplam arz büyüklüğünü aşması durumunda mevcut paylardan ek satış ile yüzde 25’e kadar çıkabilecektir." ifadelerine yer verildi.

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI VE KODU

YEO Teknoloji'nin halka arz fiyatı 20 TL ile sabit tutuldu. Hisse kodu ise YEOTK.HE olarak belirlendi. Ayrıca tüm bankalardan ve aracı kurumlardan talep gönderilebileceği belirtildi.

Bunun yanında halka arzın Global Menkul Değerleme aracılığıyla yapılacağı açıklandı.

YEO TEKNOLOJİ HAKKINDA

2000’li yılların başında kurulan YEO, elektrik üretimi, iletim ve dağıtımdan enerjinin akıllı ve verimli kullanım ve uygulanmasına kadar elektrifikasyon zinciri boyunca konumlandırılmış lider bir şirket haline geldi.

Kurulduğu günden bu zaman kadar 15 yıl içerisinde enerji üretiminden iletimine ve dağıtımına, akıllı ve verimli elektrik enerjisi çözümleriyle elektrifikasyonda ve otomasyonda lider firma pozisyonuna ulaşmıştır. Güçlü teknik tecrübesi ve birikimiyle, geniş ve tamamlayıcı portföyüyle YEO otomasyon, dijitalizasyon ve elektrifikasyon alanlarında en modern çözümleri sunmaktadır.

Projeleri EPC temelinde dizayn, mühendislik, tedarik, entegrasyon, montaj ve devreye alma süreçlerinin tümünü kapsayan bir şekilde yürütüyor.