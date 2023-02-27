Yeon Soo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeon Soo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeon Soo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeon Soo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeon Soo Kim 29 Aralık 1993 tarihinde Yongin, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김연수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeon Soo Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeon Soo Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yeon Soo Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeon Soo Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kkkkkkkys/

Yeon Soo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeon Soo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeon Soo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeon Soo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Gangwon FC U18

1 Ocak 2012 yılında Halla Univ.

1 Ocak 2016 yılında Gangneung City

1 Ocak 2017 yılında Seoul E-Land

8 Ocak 2018 yılında Ansan Greeners

3 Ocak 2020 yılında Incheon Utd.

15 Ocak 2022 yılında Seoul E-Land

1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Yeon Soo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeon Soo Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jwahang Elementary School (2003-2005),Icheon Middle School (2006-2008),Gangwon FC U18 (2009-2011),Halla University (2012-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.