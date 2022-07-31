Yer altından gelen ürkütücü sesler bir köyü ayağa kaldırdı! AFAD ekipleri incelemeler için köye gitti!

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde yaklaşık iki haftadır geceleri yer altından gelen sesler köy halkını rahatsız ediyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yer altından gelen ürkütücü sesler bir köyü ayağa kaldırdı! AFAD ekipleri incelemeler için köye gitti!

Siirt'in Meydandere köyünde daha önce hiçbir yerde yaşanmayan bir olan yaşanıyor. Yaklaşık 2 haftadır köy halkının özellikle de geceleri uyuması engel olan durumda yeraltından gelen bazı seslerin köylülerin uyumasına engel oluyor. Ürkütücü bir şekilde gelen sesler ve sarsıntılar köylülerin ürkmesine neden olduğundan yetkililerden yardım isteniyor.

Yer altından gelen ürkütücü sesler bir köyü ayağa kaldırdı! AFAD ekipleri incelemeler için köye gitti!

SALLANTILAR KÖYÜ RAHATSSIZ EDİYOR

Olay hakkında konuşan köy muhtarı Necmettin Baykara, köylülerin seslerden dolayı geceleri uyuyamadığını söyleyerek “Burada iki haftadır bazı sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntılar nedeniyle yer altında bir mayın gibi sesler geliyor. Garip sesler. O esnada bütün köy halkı tedirgin oluyor. Bütün evler sallanıyor, o sallantıda bütün köy tedirgin oluyor. Gece yattığım zaman saat 2 civarında bir baktım bir mayın sesi geldi. Bütün köy korkudan kalktı. Bütün köy halkı endişelidir. 2-3 sefer oldu, bunu herkes duyuyor. Bunun neticesini almak istiyoruz neyin nesidir." dedi.

Yer altından gelen ürkütücü sesler bir köyü ayağa kaldırdı! AFAD ekipleri incelemeler için köye gitti!

HERKES SESİN KEDNİ EVİNDEN GELDİĞİNİ ZANNDEDİYOR

Köyde yaşayan ve 72 yaşında olduğunu söyleyen Sabri Yıldırım isimli vatandaş ise bu yaşına kadar ilk defa böyle bir şey yaşadığını ve çok korktuğunu dile getirerek "Saat 12.00’de, 01.00’de, 02.00’de böyle derin derin bir ses geliyor. Herkes benim evimin altından bu ses geldi diyor. Herkes evden kaçıp sonra evine bakıyor, evde hiçbir şey yok. O kadar korkunç bir sestir. Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz. Köy halkı tedirgindir. Küçük büyük herkes diyor 'Bu ne olacak?' Herkes korkuyor bu derin patlamadan." şeklinde konuştu.

Yer altından gelen ürkütücü sesler bir köyü ayağa kaldırdı! AFAD ekipleri incelemeler için köye gitti!

AFAD EKİPLERİ KÖYE GİTTİ

Yaşanan bu olaylar sonra yetkililerden yardım isteyen köylülerin çağrısına AFAD ekipleri kulak verdiler İl Müdürlüğü jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, incelemeler için Myedandere köyüne gittiler.

Yer altından gelen ürkütücü sesler bir köyü ayağa kaldırdı! AFAD ekipleri incelemeler için köye gitti!

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