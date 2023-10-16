Yer: Esenyurt! İETT şoförünü darp edip, içi yolcu dolu otobüsü taşladılar

İstanbul Esenyurt'ta neredeyse kavgasız ve olaysız bir gün geçmiyor.

Şehir eşkıyaları bu kez geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt'a bağlı Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde görüldü.

İETT'nin önü kesip şoföre saldırdılar

İhlas haber ajansının aktardığı habere göre yol verme nedeniyle bir sürücü ve İETT şoförü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar otobüsün önünü keserek şoföre saldırdı.

İçi dolu otobüse taş attılar

Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununla da yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan otobüsü taşladı.

Korku dolu anlar kamerada

O anlar ise araçtaki vatandaşların saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Auidi marka bir aracın önünü kestiği, şoföre saldırdığı, şoförün kapıları kapatmasıyla da araçtaki yolculara aldırış etmeden kocaman bir taş atıldığı görülüyor.