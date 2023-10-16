Yer: Esenyurt! İETT şoförünü darp edip, içi yolcu dolu otobüsü taşladılar

İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışması nedeniyle seyir halindeki İETT'nin önünü kesen bir grup, önce şoföre saldırdı, sonrasın da ise içerisinde onlarca yolcu olan otobüse taş fırlattı. O anlar araç cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAYINLAMA
Google News
Yer: Esenyurt! İETT şoförünü darp edip, içi yolcu dolu otobüsü taşladılar

İstanbul Esenyurt'ta neredeyse kavgasız ve olaysız bir gün geçmiyor.

Şehir eşkıyaları bu kez geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt'a bağlı Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde görüldü.

İETT'nin önü kesip şoföre saldırdılar

İhlas haber ajansının aktardığı habere göre yol verme nedeniyle bir sürücü ve İETT şoförü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar otobüsün önünü keserek şoföre saldırdı.

İçi dolu otobüse taş attılar

Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununla da yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan otobüsü taşladı.

Korku dolu anlar kamerada

O anlar ise araçtaki vatandaşların saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Auidi marka bir aracın önünü kestiği, şoföre saldırdığı, şoförün kapıları kapatmasıyla da araçtaki yolculara aldırış etmeden kocaman bir taş atıldığı görülüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vicdanları sızlatan dram! 90 yaşındaki adam asılı halde bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vicdanları sızlatan dram! 90 yaşındaki adam asılı halde bulundu
İstanbul’da inanılması güç dolandırıcılık! Çakmakları külçe altın diye vatandaşa sattı!
İstanbul’da inanılması güç dolandırıcılık! Çakmakları külçe altın diye vatandaşa sattı!
Kaşar peynirinin içinden çıkan siyah cisim mide bulandırdı!
Kaşar peynirinin içinden çıkan siyah cisim mide bulandırdı!
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme başlattı: Kamyonlar tek tek denetimden geçti!
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme başlattı: Kamyonlar tek tek denetimden geçti!
Son Haberler
İkinci el otomobil fiyatları dizginlendi! Düşüşler yüzde 20'yi buldu!
İkinci el otomobil fiyatları dizginlendi! Düşüşler yüzde 20'yi buldu!
A Milli futbol takımı EURO 2024 biletini kaptı, TFF kasasını doldurdu, İşte konuşulan o rakamlar
A Milli futbol takımı EURO 2024 biletini kaptı, TFF kasasını doldurdu, İşte konuşulan o rakamlar
Refah sınır kapısında insanlık dramı yaşanıyor! İsrail binlerce masum insana çıkış izni vermiyor
Refah sınır kapısında insanlık dramı yaşanıyor! İsrail binlerce masum insana çıkış izni vermiyor
"Sıfır Atık" projesi ile atık malzemeler öğrencilerin ellerinde hediyelik eşyalara dönüşüyor
"Sıfır Atık" projesi ile atık malzemeler öğrencilerin ellerinde hediyelik eşyalara dönüşüyor
Yol üstünde bedava benzin topladı! Motosiklet sürücüsünden ilginç dolandırıcılık!
Yol üstünde bedava benzin topladı! Motosiklet sürücüsünden ilginç dolandırıcılık!
Düğün salonunda ortalık karıştı! Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler!
Düğün salonunda ortalık karıştı! Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler!
Çok Okunanlar
A Milli futbol takımı EURO 2024 biletini kaptı, TFF kasasını doldurdu, İşte konuşulan o rakamlar
A Milli futbol takımı EURO 2024 biletini kaptı, TFF kasasını doldurdu, İşte konuşulan o rakamlar
Türkiye, EURO 2024 gurup elemelerinde Grubunu birinci bitirirse büyük avantaj yakalayacak
Türkiye, EURO 2024 gurup elemelerinde Grubunu birinci bitirirse büyük avantaj yakalayacak
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 16 Ekim Pazartesi güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 16 Ekim Pazartesi güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar
Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar
Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!
Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde