Yer yerinden oynadı, feci sallandılar! 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem Masachapa kentinin 61 kilometre güneyinde meydana geldi. Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Öte yandan Nikaragua, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor. Ayrıca Nikaragua'da 8 Temmuz 2000'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaşamını yitirmişti.