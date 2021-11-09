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  3. Yer yerinden oynadı, feci sallandılar! 6,2 büyüklüğünde deprem

Yer yerinden oynadı, feci sallandılar! 6,2 büyüklüğünde deprem

Nikaragua'da richter ölçeğine göre 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

Yer yerinden oynadı, feci sallandılar! 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem Masachapa kentinin 61 kilometre güneyinde meydana geldi. Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde  şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Öte yandan Nikaragua, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor. Ayrıca Nikaragua'da 8 Temmuz 2000'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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