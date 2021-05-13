Yer yerinden oynadı! Panama'da 6,0 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama'nın güneyinde 6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin merkez üssünün, Punta de Burica kasabasının 31 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

DEPREMDE ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.