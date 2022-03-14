Yer yerinden oynadı! USGS duyurdu! Filipinler'de 6.4, Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS), duyurduğu depremin Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu ve yerin 21,8 kilometre altında 6,7 büyüklüğünde gerçekleştiği belirtildi.

Depremde can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.

FİLİPİNLER DE SALLANDI

Öte yandan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), verilerine göre Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

AFAD SON DEPREMLER 14 MART 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 14 Mart 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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