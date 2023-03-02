Yeremay Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeremay Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeremay Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeremay Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeremay Hernandez 10 Aralık 2002 tarihinde Las Palmas şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Yeremay Hernández Cubas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeremay Hernandez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Yeremay Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yeremay Hernandez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yeremay Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeremay Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeremay Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeremay Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Depor Juvenil A

1 Temmuz 2021 yılında Depor Fabril

1 Temmuz 2022 yılında Dep. La Coruña

Yeremay Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeremay Hernandez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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