Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar...

Aşı Zirvesi bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapılan Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'nda yeni kararlar alındı.

Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısında; ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9’dan 20’ye çıkarılmasına karar verildi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9’dan 20’ye çıkarılması, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenmesi, çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması, faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmalarının sonuçlandırılması, geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılması, devam eden aşı çalışmalarının mutant varyantları da kapsaması sağlanarak hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilmesi kararları verilmiştir."