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Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Turkovac' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Erdoğan, Turkovac'ın ne zaman uygulanacağına ilişkin sorulan soruya "Hedefimiz Eylül, Ekim gibi sonuç almak" dedi.

Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Turkovac' açıklaması

Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencilerİnin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkovac ile ilgili yöneltilen bir soruya da yanıt verdi.

Turkovac'ın önemli bir sınav olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül-Ekim ayı gibi netice almak istediklerini vurguladı. Kendilerine düşen görevin yapmakta kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, deneylerin yoğun şekilde devam ettiğini söyleyerek ithal aşılarda 50 milyona yaklaşıldığını belirtti.

"HEDEFİMİZ EYLÜL - EKİM GİBİ NETİCE ALMAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor. İthal aşılar noktasında da 50 milyona yaklaşmış durumdayız. Özellikle aşıya olan güvenin arttığını göstermesi bakımından çok önemli bu da. İlk zamanlar aşıdan ürkme vardı, aşıya yaklaşım sıkıntılıydı. Ama bu artık ortadan kalktı. Yaş seviyesini de düşürüyoruz

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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