Yerli aşıdan sonra ilaç müjdesi geldi! Geri sayım başladı: Aralık ayında kullanılmaya başlanacak

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarının yanı sıra ilaç çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) bünyesinde Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü ve Viroloji Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Aykut Özkul'un yürütücülüğünde geliştirilen burun spreyi şeklinde geliştirilen Kovid-19 ilacı çalışmaları devam ederken Bilkent UNAM Öğretim Üyesi ve Sentetik Biyoloji Uzmanı Doç. Dr. Urartu Şeker, bilgilendirmede bulundu.

SPREY ŞEKLİNDE DİZAYN EDİLDİ

Söz konusu ilaç çalışmaları hakkında bilgi veren Bilkent UNAM Öğretim Üyesi ve Sentetik Biyoloji Uzmanı Doç. Dr. Urartu Şeker, burundan uygulanan bir ilaç dizayn ettiklerini ifade ederek, "Çünkü virüsün ilk çoğaldığı yer, buradaki epiteller. Doğrudan buradaki dokuyu koruyacak şekilde bir tedavi, ilaç adayı ya da aşı geliştirmenin daha avantajlı olacağı ile ilgili de dünyada çeşitli çalışmalar da var. Bizim beklediğimiz, 3 saatte bir kullanımın yeterli olabileceği. Ama virüs açısından çok yoğun bir ortama girerken belki daha sık aralıklarla kullanılabilecek. İşte bunları da faz çalışması sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

FAZ ÇALIŞMALARI

Faz 1 çalışmalarında 10-15 kişilik bir gönüllü gruba ilacın uygulandığı ifade eden Şeker, buradaki amacın, etkinlikten ziyade güvenlik sınırlarının belirlenmesi olduğunu kaydetti. Şeker, "Etkinlik kısmı için yapılacak faz çalışmasına ise (yani faz 2, faz 3) örneğin evinde Kovid pozitif bir hasta ile karantinaya girmiş ve PCR sonucu negatif çıkmış kişiler ile sağlık çalışanlarını almayı planlıyoruz. Çünkü sağlık çalışanları doğrudan aktif olarak sahada çalışan ve virüse birebir maruz kalan grup." diye konuştu.

NE ZAMAN KULLANILACAK?

İlacın ne zaman çıkacağı hakkında bilgi veren Şeker, her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşı çalışmalarındaki gibi ilaç çalışmalarının uzun sürmesini beklemediklerini belirterek," Çünkü aşı çalışmalarında bir cevap gözlenmesi gerekiyor, bu cevabın oluşması da zaten birkaç ayı alıyor. Her şey yolunda gittiği takdirde aralık sonu gibi kullanıma geçebiliriz diye umut ediyoruz." şeklinde konuştu.