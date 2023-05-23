Yerli balistik füze Tayfun'un test atışı gerçekleşti

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2.test atışı gerçekleşti. ROKETSAN tarafından geliştirilen füze, Rize-Artvin Havalimanı'ndan başarıyla ateşlendi.

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Yerli balistik füze Tayfun'un test atışı gerçekleşti

Rize-Artvin Havalimanı bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli 'Kısa Menzilli Balistik Füze' "Tayfun" ikinci test atışını gerçekleştirdi.

Tayfun'un ilk test atışı 18 Ekim 2022'de yine Rize-Artvin Havalimanı'nda yapılmıştı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tayfun füzemizin 2.test atışını gerçekleştirdik, başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı."

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561 KİLOMETRE MENZİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha da arttırılacağını açıklamıştı.

BALİSTİK FÜZELER NE İŞE YARAR NEDEN ÖNEMLİ

Balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltından karaya veya karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten sonra parabol bir yörünge izliyor ve atmosferi aşarak uzaya çıkıyor.

Daha sonra ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden elde ettiği ivmeyle hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosferden girdikten sonra kazandıkları ivme sebebiyle çok zor. Bu yüzden uzayda imha edilmesi gerekiyor. Bunun için anti-balistik füzeler mevcut ancak onların da maliyeti çok yüksek. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için de çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. Rusya ve ABD başta olmak üzere çok az ülke bu sensör ağına sahip. Bu yüzden balistik füzeler muharebe sahası için çok büyük önem sarf ediyor.

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