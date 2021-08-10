15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?Son dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandıAda Masalı 8. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 8. bölüm canlı izleAnafartalar Zaferi nedir, ne zaman, kaçıncı yılı 2021? Anafartalar Zaferi hangi cephede kazanıldı?Tesadüfün böylesi! Bolu'daki araba çekilişlerini CHP'liler kazanıyor! Tanju Özcan'ın eşine Audi çıkmışBaht Oyunu 8. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 8. bölüm canlı izleMessi'nin transfer detayları belli oldu! Yıldız futbolcu 2+1 yıl sözleşme imzalayacakYerli mobil simülatör oyunu dünyada rekor kırdı!Baht Oyunu dizisinin Bora'sı Aytaç Şaşmaz, şaştı kaldı! Hayranı, karşısında görünce fenalık geçirdi!SON DAKİKA! YÖK, YKS baraj düşürme çalışmasını tamamladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Yerli mobil simülatör oyunu dünyada rekor kırdı!

Yerli mobil simülatör oyunu dünyada rekor kırdı!

Yerli mobil otobüs simülatörü kategorisinde en fazla indirilen mobil oyun oldu. Yerli mobil oyun firması Zuuk Games'in çıkarmış olduğu Bus Simulator:Ultimate isimli mobil oyun dünyada 251 milyondan fazla indirildi.

Yerli mobil simülatör oyunu dünyada rekor kırdı!

Mobil oyun severlere gerçekçi bir otobüs simulasyonu sunan yerli oyun Bus Simulator:Ultimate 251 milyon 350 bin kişi tarafından indirilerek kendi kategorisinde dünyada bir numara oldu. Yerli firma Zuuk Games'in yaptığı Bus Simlator:Ultimate en çok indirilen mobil simülasyon haline geldi.

Çok detaylı bir çalışma gerçekleştiren Zuuk Games'in başarısı tesadüf değil. Oyunda çok oyunculu bir sistemin olması, oyunun en çok ilgi çeken yanlarından biri haline geldi. Oyunun içerisinde dünyanın birçok köşesinden 200'den fazla otogar bulunuyor. Bu otogarların 40 tanesi de Türkiyede bulunuyor. 

Yerli mobil simülatör oyunu dünyada rekor kırdı!

YENİ OYUNUN BU AY ÇIKMASI BEKLENİYOR

Zuuk Games, bu oyunla yetinen bir şirket olmadığını oyuncuların isteklerini dinleyerek te gösteriyor. Hali hazırda tüm dünyada ilgi çeken Tır simülasyon oyunlarının mobil versiyonunu da Ağustos ayı içerisinde sunmak istiyor. 

Hali hazırda buna benzer bir oyunu olan Truck Simulator:Europe adında bir oyunu olan firma yeni oyunu Truck Simulator:Ultimate'i sunarak başarı sağlamayı hedefliyor. 

Yerli mobil simülatör oyunu dünyada rekor kırdı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT