Yerli mobil simülatör oyunu dünyada rekor kırdı!

Mobil oyun severlere gerçekçi bir otobüs simulasyonu sunan yerli oyun Bus Simulator:Ultimate 251 milyon 350 bin kişi tarafından indirilerek kendi kategorisinde dünyada bir numara oldu. Yerli firma Zuuk Games'in yaptığı Bus Simlator:Ultimate en çok indirilen mobil simülasyon haline geldi.

Çok detaylı bir çalışma gerçekleştiren Zuuk Games'in başarısı tesadüf değil. Oyunda çok oyunculu bir sistemin olması, oyunun en çok ilgi çeken yanlarından biri haline geldi. Oyunun içerisinde dünyanın birçok köşesinden 200'den fazla otogar bulunuyor. Bu otogarların 40 tanesi de Türkiyede bulunuyor.

YENİ OYUNUN BU AY ÇIKMASI BEKLENİYOR

Zuuk Games, bu oyunla yetinen bir şirket olmadığını oyuncuların isteklerini dinleyerek te gösteriyor. Hali hazırda tüm dünyada ilgi çeken Tır simülasyon oyunlarının mobil versiyonunu da Ağustos ayı içerisinde sunmak istiyor.

Hali hazırda buna benzer bir oyunu olan Truck Simulator:Europe adında bir oyunu olan firma yeni oyunu Truck Simulator:Ultimate'i sunarak başarı sağlamayı hedefliyor.