Yerli otomobil göz kamaştırdı! Çok yakında geliyor

Uzun yıllardır beklenen ve yapımının bir an önce bitmesini hedefleyen kamuoyuna müjdeyi Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay verdi.

MUTLU OLACAKSINIZ"

Yerli otomobili konusuna değinen Oktay, bunun herkesin gurur duyacağı bir proje olduğunu söyledi. Oktay, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"SÜRÜCÜ YERİNE DÜŞÜNEN BİR ASİSTAN"

Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden fazlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

YÜZDE 100 YERLİ 'SUV'

Elektrikli, fikri ve sinai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde yüzde 100 elektrikli bir SUV olan aracın ön gösterimi, gerçek boyutlarında ve çalışan bir araçtan yapılmış olacak.

Aracın 2022'de piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Söz konusu modelin belirlenmesinde, vatandaşlarla yapılan anket de etkili oldu. 2030'a kadar model sayısının 5'e ulaşması öngörülüyor.

DİREKSİYONDA ERDOĞAN OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak" demişti.

TOGG, yerli aracın prototipini önümüzdeki günlerde tanıtacak. Erdoğan'ın Gebze'de yerli otomobil çalışmalarını yerinde incelemesi ve aracı bu sırada denemesi bekleniyor.